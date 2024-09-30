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общество

В Новосибирске суд продлил срок содержания под стражей экс-начальника департамента мэрии Виталия Витухина

Фото: суды общей юрисдикции Новосибирской области

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

В Новосибирске суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталию Витухину. Об этом сообщили в судах общей юрисдикции Новосибирской области.

Витухин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 169 и подпунктами «в» и «г» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Напомним, экс-начальника департамента задержали 3 июня. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в результате чего из муниципальной казны выбыло имущество стоимостью более 50 миллионов рублей.

Согласно решению суда, Виталий Витухин пробудет в следственном изоляторе до 2 декабря 2024 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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