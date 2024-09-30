В трех ФАПах Новосибирской области обнаружили просроченные лекарства

Просроченные лекарства нашли в трех ФАПах региона.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в сёлах Лепокурово, Ивановка и посёлке Теренгуль Новосибирской области ранее были построены ФАПы. После недавней проверки прокуратуры Баганского района там были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в ФАПах хранят лекарства не по инструкции производителя, также у некоторых препаратов уже давно истек срок годности, а с отходами обращаются не по правилам.

В том числе, в пунктах, которые расположены в селе Лепокурово и поселке Теренгуль, нет термометров и гигрометров, контролирующие микроклимат.

В результате после проверки правоохранительные органы на виновных должностных лиц возбудили 5 административных дел.

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