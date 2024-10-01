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общество

Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка устроили заплыв

Фото: Новосибирский зоопарк

Мишки Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке.

Постоялец Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило Сергей Ильтяков запечатлел заплыв белых медведей 30 сентября и опубликовал у себя в социальных сетях.

Благодаря вчерашней теплой погоде мишки с удовольствием устроили водные процедуры с различными игрушками. Несмотря на то, что посетители заметили, как медведи тяжело перенесли осеннюю хандру, сейчас же они стали более резвыми и активными.

Напомним, что Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов

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Валерия Митрохина
Журналист

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