Белка и Стрелка из Новосибирского зоопарка устроили заплыв

Мишки Белка и Стрелка устроили заплыв в Новосибирском зоопарке.

Постоялец Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило Сергей Ильтяков запечатлел заплыв белых медведей 30 сентября и опубликовал у себя в социальных сетях.

Благодаря вчерашней теплой погоде мишки с удовольствием устроили водные процедуры с различными игрушками. Несмотря на то, что посетители заметили, как медведи тяжело перенесли осеннюю хандру, сейчас же они стали более резвыми и активными.

Напомним, что Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов