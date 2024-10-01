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спорт

Хоккеист Кожевников прокомментировал игру новосибирской ХК «Сибирь»

Фото: Сиб.фм

Об игре хоккейной команды из Новосибирска высказался хоккеист Александр Кожевников.

Во время интервью «Спортс» двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников высказался об игре хоккейного клуба «Сибирь» из Новосибирска и отметил, что победная серия смогла состояться «за счет психологии», после череды неудач и критики в прессе.

«Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Так после 2:8 против ЦСКА пошёл подъём Новосибирска — за счёт психологии, в общем-то на ровном месте», — отметил он.

В конце хоккеист добавил, что новосибирской команде необходима пехота, третьи-четвертые звенья и молодежь, так как с этим есть явные проблемы.

Напомним, что в Новосибирске названы пять самых дорогих игрока ХК «Сибирь» с зарплатой до 70 млн руб

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Валерия Митрохина
Журналист

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