Хоккеист Кожевников прокомментировал игру новосибирской ХК «Сибирь»

Об игре хоккейной команды из Новосибирска высказался хоккеист Александр Кожевников.

Во время интервью «Спортс» двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников высказался об игре хоккейного клуба «Сибирь» из Новосибирска и отметил, что победная серия смогла состояться «за счет психологии», после череды неудач и критики в прессе.

«Тут был сильный, но, подозреваю, очень короткий всплеск. Так после 2:8 против ЦСКА пошёл подъём Новосибирска — за счёт психологии, в общем-то на ровном месте», — отметил он.

В конце хоккеист добавил, что новосибирской команде необходима пехота, третьи-четвертые звенья и молодежь, так как с этим есть явные проблемы.

Напомним, что в Новосибирске названы пять самых дорогих игрока ХК «Сибирь» с зарплатой до 70 млн руб