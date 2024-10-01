В Новосибирске названы пять самых дорогих игрока ХК «Сибирь» с зарплатой до 70 млн руб

Стали известны самые высокооплачиваемые игроки команды «Сибирь».

По данным сайта m.sport-express, стали известны самые высокие заработные платы игроков Континентальной хоккейной лиги за 2024/2025 сезон. В список также входят спортсмены из хоккейной команды «Сибирь».

Так, самая высокая зарплата среди игроков новосибирского ХК считается у канадского нападающего Энди Эндреоффа — 70 миллионов рублей. Далее, 65 миллионов рублей зарабатывает за сезон нападающий Тэйлор Бек, и защитник Тревор Мерфи получает чуть меньше — 60 миллионов рублей.

Далее в списке идут российские игроки — нападающий Сергей Широков за сезон зарабатывает 35 миллионов рублей и нападающий Владимир Бутузов — 33 миллиона рублей.

Заработную плату остальных игроков клуба можно посмотреть на сайте.

Напомним, что ранее Сиб.фм публиковал большое эксклюзивное интервью с генеральным директором ХК «Сибирь» Львом Крутохвостовым.