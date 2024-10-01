Холодные квартиры Первомайского района в Новосибирске заинтересовали главу СК Бастрыкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проблему с отоплением Первомайского района.

По данным пресс-службы следственного комитета России, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту отсутствия горячей воды у жителей Первомайского района в Новосибирске.

Ведомство уточнило, что местные жители обратились к главе СКР через видеообращение в в группе «Моя Первомайка» соцсети ВКонтакте, где они рассказали, что с 10 сентября 2024 года в многоквартирных домах поселка КСМ Первомайского района отсутствует горячая вода, а радиаторы отопления у большинства потребителей остаются холодными.

Сейчас следственный комитет начали проверку по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, что в Новосибирске опубликовали фотографии собак, замерзающих в квартирах без отопления.