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общество

Из Новосибирска в Казахстан вновь запустят поезд

Фото: Сиб.фм

В Казахстан из Новосибирска снова будут ездить поезда.

В пресс-службе Министерства транспорта Казахстана сообщили, что уже с 18 декабря 2024 года возобновится движение международного поезда с сообщением «Риддер-Новосибирск».

Уточняется, что поезд будет курсировать с периодичностью один раз каждые четыре дня.

«Вагоны будут оснащены системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения, биотуалетными комплексами, розетками, USB портами для подзарядки мобильных гаджетов и индивидуальным освещением возле каждого места», — рассказал министр транспорта в Казахстане Марат Карабаев.

Напомним, что возобновляются прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси

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Валерия Митрохина
Журналист

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