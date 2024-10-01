Появилась карта улиц Новосибирска, где до сих пор нет отопления

В Новосибирске местные жители жалуются на отсутствие тепла.

Жители Новосибирска продолжают возмущаться и ждать отопления в своих домах. Так, по данным муниципальной карты «Отключение систем жизнеобеспечения в Новосибирске», на сегодняшний день отопления нет в 297 жилых строениях, из них три улицы отключили из-за аварийных работ.

В свою очередь, в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области мэр города Максим Кудрявцев сообщил, что в ночь с 29 на 30 сентября 2024 года произошло отключение отопления на 84 объектах, 76 из которых расположены в Ленинском районе и по четыре в Октябрьском и Железнодорожном районе.

По данному инциденту Сибирская генерирующая компания ответила Сиб.фм о том, что уже сегодня завершатся все ремонтные работы и в дома будет поступать тепло.

“Не подключенными оставались 17 домов из 78. По состоянию на 7:30 утра сегодня, ремонт завершен полностью, теплосеть в работе. В ближайшие часы в дома будет поступать тепло”, — уточнили в пресс-службе СГК.

Однако люди продолжают жаловаться на отсутствие тепла в социальных сетях и требуют скорейшего решения проблемы, пока не наступили настоящие холода.

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