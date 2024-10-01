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общество

Президент РФ Владимир Путин назначил пять новых судей в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Указ о новых судьях Новосибирской области был подписан вчера, 30 сентября, президентом РФ Владимиром Путиным.

В группе «Суды общей юрисдикции» соцсети ВКонтакте опубликовали информацию о том, что президент России Владимир Путин назначил пять новых судей в Новосибирской области, которые будут вершить правосудие в Новосибирском областном, Кировском, Центральном и Советском районном суде. Указ был подписан 30 сентября 2024 года.

«Судьями Новосибирского областного суда назначены Ирина Катющик и Анастасия Руденко, судьей Кировского районного – Ольга Козьмик, судьей Советского районного суда – Наталья Глебова, судьей Центрального районного суда – Антон Бочкарев», – уточнили в сообщении.

В том числе председателем Арбитражного суда Алтайского края был назначен заместитель председателя Арбитражного суда Новосибирской области Сергей Зюзин.

Напомним, что в Новосибирске суд отменил принудительные работы виновнику гибели журналиста Лучанского

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Валерия Митрохина
Журналист

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