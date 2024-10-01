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общество

Стало известно, вернут ли в октябре мобилизованных новосибирцев домой

Фото: Минобороны РФ

Политолог Александр Чугай заявил, ждать ли демобилизации в октябре 2024 года.

В интервью Сиб.фм политолог Александр Чугай заявил, что в этом году, вероятнее всего, СВО не закончится. По его мнению, сейчас Россия не только освобождает Украину от действий неонацистов, но и защищает приграничье.

«Мне часто задают вопрос, когда будет демобилизация и окончание СВО. Отвечаю – не скоро. В этом году точно не ждите. А что касается мобилизованных новосибирцев, то их отпускают домой каждые полгода. Бывают случае, когда в зоне СВО они находятся гораздо дольше, например месяцев 10, но потом все же идут на заслуженный отдых», — прокомментировал Александр Чугай.

По его словам, сейчас не время для объявления демобилизации. Ситуация в приграничье и на фронте напряженная, по его оценкам.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что второй волны мобилизации не планируется. Военные задачи решаются за счет новых контрактников, которые пополняют ряды ВС РФ.

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Игорь Кириченко
Журналист

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