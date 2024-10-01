У жителей Новосибирска изъяли 120 тысяч пачек контрафактных сигарет на 15 млн рублей

Трое мужчин предстанут перед судом в Новосибирске по обвинению в торговле контрафактными сигаретами и подделке акцизных марок.

По данным следствия, обвиняемые приобретали табачную продукцию в Московском регионе и перевозили её в Новосибирск. В Кировском районе города они наносили поддельные акцизные марки на пачки сигарет и реализовывали их через торговые точки и гаражи.

Правоохранительные органы пресекли деятельность в октябре прошлого года. В ходе обысков было изъято более 120 тысяч пачек немаркированной табачной продукции иностранного производства общей стоимостью свыше 15 миллионов рублей, сообщает МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемые заключены под стражу и находятся в новосибирском СИЗО. Судебное разбирательство по делу состоится в ближайшее время.

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