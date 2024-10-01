В Новосибирске образовались длинные очереди на оформление инвалидности

С июня 2024 года в подразделениях бюро медико-социальной экспертизы по всей России внедряется «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере» (ГИС «ЕЦП»).

В результате этого в новосибирском бюро возникли сбои, что привело к образованию длинных очередей. Об этом пишет Infopro54.

Жительница Новосибирска Елена К. пожаловалась, что несколько месяцев ждет оформления инвалидности. Процесс сильно затягивается.

Одна из сотрудниц бюро пояснила, что новая система работает нестабильно и замедляет обслуживание граждан. По ее словам, проблемы с системой наблюдаются по всей России. Однако пока руководство отказывается вернуться к старой программе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на первую декаду октября.