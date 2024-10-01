В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на первую декаду октября

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первая декада октября в Новосибирске будет неустойчивой.

Среднедекадная температура воздуха ожидается в пределах +6...+9 градусов, что на 1-2 градуса выше нормы. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Ночные температуры будут колебаться от +2...+7, местами достигая +11 градусов, а также могут опускаться до 0...-5 градусов. Днем температура будет варьироваться от +9...+16 до +3...+8 градусов.

Во второй половине декады возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом.

В частности, в среду, 2 октября, температура составит +6 градусов утром и +12 градусов днем, с понижением до +5 градусов ночью. В четверг, 3 октября, температура ожидается на уровне +2 градусов утром и +9 градусов днем, также возможен небольшой дождь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске представят трамвайный вагон новой модели.