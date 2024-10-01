В детсаду Новосибирской области дети остались без туалетной бумаги

Мама одного из воспитанников детского сада «Золотой ключик» в Кольцово сообщила о нехватке средств гигиены в учреждении.

Сообщение об этом было опубликовано в сообществе «ACT-54» во ВКонтакте. По словам женщины, она была вынуждена самостоятельно закупить 16 рулонов туалетной бумаги, так как детский сад больше не обеспечивает своих воспитанников этим средством, и ответственность за его покупку переложена на родителей.

Представитель детского сада пояснила в комментариях, что проблема связана с планированием заказов. В учреждении признали, что при заказе было спланировано недостаточное количество туалетной бумаги. Однако сейчас уже оформлен дополнительный заказ, но поставка требует времени из-за тендерных процедур.

Жительница, недовольная ситуацией, направила обращения в прокуратуру и Министерство образования.

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