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общество

В детсаду Новосибирской области дети остались без туалетной бумаги

Фото: Pexels.com

Мама одного из воспитанников детского сада «Золотой ключик» в Кольцово сообщила о нехватке средств гигиены в учреждении.

Сообщение об этом было опубликовано в сообществе «ACT-54» во ВКонтакте. По словам женщины, она была вынуждена самостоятельно закупить 16 рулонов туалетной бумаги, так как детский сад больше не обеспечивает своих воспитанников этим средством, и ответственность за его покупку переложена на родителей.

Представитель детского сада пояснила в комментариях, что проблема связана с планированием заказов. В учреждении признали, что при заказе было спланировано недостаточное количество туалетной бумаги. Однако сейчас уже оформлен дополнительный заказ, но поставка требует времени из-за тендерных процедур.

Жительница, недовольная ситуацией, направила обращения в прокуратуру и Министерство образования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске демонтируют 12 самовольных нестационарных торговых объектов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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