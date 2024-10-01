В Новосибирске беременной студентке отказали в службе по контракту на СВО

18-летняя жительница Новосибирска решила заключить контракт на службу в зоне СВО, однако военкомат отказал ей.

Студентка первого курса одного из вузов Новосибирска Татьяна П. решила заключить контракт на службу в зоне СВО. По ее словам, недавно она прочитала историю выпускницы школы из Искитима, которая после получения аттестата отправилась не поступать в вуз, а в зону СВО, где помогает медикам в местной больнице. Татьяна говорит, что эта история впечатлила ее и она решила поступить также.

«Я обратилась за информацией в военкомат, мне продиктовали список документов. Его я собрала и пошла заключать контракт. Но потом выяснилось, что у меня две недели беременности. Это выяснилось во время медкомиссии. Поэтому мне сказали, что заключить контракт будет невозможно», — заявила Татьяна П. корреспонденту Сиб.фм.

Студентка говорит, что ее не интересовали выплаты, которые платят контрактникам. Её целью было помочь стране в трудную минуту.

«Я бы могла помогать медикам в зоне СВО. Меня это не пугает», — говорит сибирячка.

Ранее Сиб.фм писал о том, что многодетной матери отказали в заключении контракта на СВО.

Напомним, с 1 августа в Новосибирской области повысили размер единовременных выплат для граждан, заключивших контракт с Минобороны до 805 000 рублей (400 000 государственные и 405 000 региональные средства бюджета).