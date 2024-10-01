В Новосибирске на дороги вышли новые троллейбусы

30 сентября стало последним днем регулярной эксплуатации троллейбусов ЗиУ-682.

С 1 октября на маршрут №24 в Новосибирске начали курсировать новые бело-синие троллейбусы модели УТТЗ-6241 «Горожанин». Об этом сообщили в официальном паблике «Новосибирские железные дороги».

30 сентября стало последним днем работы троллейбусов ЗиУ-682 на этом маршруте. Эти троллейбусы производились в СССР. Они больше не будут использоваться для регулярных перевозок. Некоторые из них будут сохранены в качестве музейных экспонатов.

На оперативном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что на маршрут №24 добавили дополнительный транспорт. Теперь на линии работают 34 троллейбуса.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск занял 9-е место в рейтинге городов с самым дорогим ремонтом автомобилей.