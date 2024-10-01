В Новосибирске нетрезвый водитель КамАЗа опрокинул на дорогу трубы

Во вторник, 1 октября, на кольце площади Труда в Новосибирске произошло опрокидывание груза с автомобиля КамАЗ на проезжую часть.

Груз, состоящий из металлических труб, упал на дорогу. Однако никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-центре региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель, мужчина 1987 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.

Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

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