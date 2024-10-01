В Новосибирске обсудили реконструкцию аэропортов

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что концессионные проекты позволят привлечь более 100 миллиардов рублей для реконструкции российских аэропортов. Об этом он заявил на совещании о концессиях в Новосибирске.

Обсуждался федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов», в рамках которого планируется реконструкция 28 аэродромов с использованием концессионных соглашений.

В соответствии с поручением Президента России, к 2030 году необходимо модернизировать 75 аэропортов в стране. На сегодняшний день в России насчитывается 228 аэропортов, что означает, что власти планируют обновить практически треть всех аэропортов страны.

В конце лета текущего года руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что частные владельцы терминалов аэропортов готовы вложить 104 миллиарда рублей в модернизацию аэродромной инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске представят трамвайный вагон новой модели.