В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в начале октября в Новосибирске.

Как сообщает портал VN.ru, из-за снижения объема сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижнее течение Оби в первой декаде октября уровень воды в районе села Дубровино прогнозируется ниже установленной навигационной отметки. Информация была передана в телефонограмме Верхне-Обским бассейновым водным управлением 30 сентября 2024 года.

Специалисты также уточнили, что навигационная отметка на сегодняшний день составляет 230 сантиметра.

В связи с чем спасатели рекомендуют перед выходом на воду тщательно проверить маломерное судно, обязательно надеть спасательные жилеты для всех пассажиров и членов экипажа, а в процессе плавания избегать раскачивания судна, не менять места и не сидеть на бортах.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о загрязнении воздуха из-за полигона «Левобережный»