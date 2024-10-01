В Новосибирске производитель дихлофоса прокомментировал отравление четырех детей из Красноярского края

Отравление погибших детей прокомментировал производитель дихлофоса.

21 сентября 2024 года в многодетной семье, проживающей в Красноярском крае, произошла трагедия: после ужина, состоявшего из пельменей и курицы, все четверо детей были госпитализированы с сильнейшим отравлением. В течение трех дней скончались 13-летний мальчик и три девочки в возрасте 6, 11 и 12 лет. Родители детей смогли выжить и были выписаны из больницы.

Среди причин трагедии рассматриваются две основные версии: попадание токсичного вещества в пищу или отравление парами дихлофоса, так как накануне в доме проводилась обработка от насекомых с использованием данного аэрозоля.

В результате после трагедии новосибирского производителя дихлофоса допросили, а по данным Telegram-канала Shot, дихлофос «Варан» компании «Сибиар» был изъят на химическую экспертизу.

«Варан производится на заводе «Сибиар». Одно скажу: мы уже тридцать лет производим безопасную продукцию. Невозможно ей отравиться, и никто ей никогда не отравится. Случаев не было и не будет. Уверен, что у следователей уже есть итоги лабораторного исследования, и причина даже близко не в "Варане", так как за все дни не было ни одного запроса и звонка со стороны правоохранительных органов. Зная, как оперативно они работают, о причастности я бы узнал в день трагедии», — ответил владелец компании, депутат Заксобрания Новосибирской области Виктор Кушнир.

Напомним, что вчера, 30 сентября 2024 года, состоялись похороны четверых детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, погибших после отравления в Красноярском крае.