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общество

В Новосибирске рассказали, что нельзя делать в Аринин день 1 октября

Фото: АиФ-Новосибирск

Во вторник, 1 октября, в Русской Православной Церкви вспоминают преподобную Ефросинию Суздальскую, которая жила в XIII веке и приняла постриг в Суздальском Покровском монастыре.

Также в этот день вспоминают нескольких святых, включая иконы Божьей Матери — Молченской и Старорусской. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В народе 1 октября называют днем Арины Шиповницы, связывая его с мученицами Ириной Египетской и Ариадной Промисской. В этот день молятся о семейном благополучии и крепком здоровье, а также собирают шиповник, который принято сушить на зиму. Кроме того, на Руси провожали журавлей, крича им добрые пожелания.

По народным приметам, 1 октября не рекомендуется приглашать гостей в дом и оставлять детей без присмотра. Также в этот день избегали конфликтов, не хвастались успехами и не стригли волосы, чтобы не навлечь неприятности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский минсельхоз прогнозирует снижение урожая картошки осенью 2024 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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