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наука

В Новосибирске разработали методику подготовки специалистов кол-центра с помощью ИИ

Фото: Pexels.com

Студенты Новосибирского государственного университета создали методику подготовки специалистов кол-центра, использующую искусственный интеллект.

По информации пресс-службы университета, ИИ будет моделировать различные ситуации, возникающие в диалоге с клиентом.

Искусственный интеллект способен полностью воспроизводить поведение, речь, тембр голоса и настроение клиента. Онлайн-сервис Lexis Voice автоматически проводит развернутый анализ результатов диалога и формирует рекомендации для менеджеров, что позволяет улучшить их навыки продаж, пояснил руководитель проекта Роман Разумович.

Эффективность нового подхода была проверена в эксперименте, который показал, что уровень успешных продаж у обучавшихся с помощью онлайн-сервиса вдвое выше, чем у тех, кто использовал традиционные методы подготовки. Разработчики планируют завершить проект и подготовить его к использованию до конца года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские ученые создали уникальную систему подавления БПЛА.

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Игорь Кириченко
Журналист

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