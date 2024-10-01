В Новосибирске разработали методику подготовки специалистов кол-центра с помощью ИИ

Студенты Новосибирского государственного университета создали методику подготовки специалистов кол-центра, использующую искусственный интеллект.

По информации пресс-службы университета, ИИ будет моделировать различные ситуации, возникающие в диалоге с клиентом.

Искусственный интеллект способен полностью воспроизводить поведение, речь, тембр голоса и настроение клиента. Онлайн-сервис Lexis Voice автоматически проводит развернутый анализ результатов диалога и формирует рекомендации для менеджеров, что позволяет улучшить их навыки продаж, пояснил руководитель проекта Роман Разумович.

Эффективность нового подхода была проверена в эксперименте, который показал, что уровень успешных продаж у обучавшихся с помощью онлайн-сервиса вдвое выше, чем у тех, кто использовал традиционные методы подготовки. Разработчики планируют завершить проект и подготовить его к использованию до конца года.

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