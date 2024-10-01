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общество

В Новосибирске сняли патриотический плакат «Сила в правде» с армией США

Фото: предоставлено Сиб.фм

В мэрии Новосибирска пояснили, что плакат повесили по частной инициативе.

В Новосибирске, возле ТЦ «Искра» на улице Станиславского, демонтировали плакат «Сила в правде», на котором сверху был изображён российский солдат, а снизу армия США. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-центре мэрии.

По информации управления художественного облика города, плакат был размещён по частной инициативе. Баннер убрали 30 сентября.

Напомним, новосибирцы возмутились армией США на плакате. Видеоролик появился в соцсетях. Как выяснил корреспондент Сиб.фм, на плакате изображены солдаты США времен Второй мировой войны. На картинке можно отчетливо увидеть их форму в СССР, винтовки и пулеметы, а также танк «Шерман» с маркировочной американской звездой. Данная картина принадлежит знаменитому художнику Кену Смиту из штата Теннеси.

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Дамир Трубников

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