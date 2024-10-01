В Новосибирске токсиколог Ворошилов предупредил о симптомах отравления дихлофосом

Врач-токсиколог Сергей Ворошилов назвал симптомы после отравления дихлофосом.

Как заявил токсиколог в интервью Сиб.фм, симптомы отравления дихлофосом могут быть разные и зависят от количества веществ, попавших в организм.

«У человека могут быть головные боли, судороги, рвота. В некоторых случаях возможна потеря сознания. Даже малое количество дихлофоса крайне опасно для жизни и здоровья человека», — пояснил врач.

Сергей Ворошилов рекомендует при использовании дихлофоса соблюдать инструкцию по применению, надевать защитную одежду, чтобы спрей не попал на кожу. А после его применения проветрить помещение и провести влажную уборку.

Напомним, 21 сентября после отравления дихлофосом в Красноярском крае в больницу была доставлена семья Виноградовых – родители и четверо детей. На следующие сутки скончались пациенты в возрасте 6 и 11 лет, а еще через день 12 и 13-летние. Родители лежали в реанимации, а когда пришли в себя узнали, что все четверо детей мертвы.

30 сентября детей похоронили в селе Красная сопка.

Ранее Сиб.фм публиковал репортаж с церемонии прощания.