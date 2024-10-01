В Новосибирске в «Красной горке» реконструировали электрическую подстанцию

Электрическую подстанцию реконструировали в Новосибирске.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что от жителей микрорайона «Красная горка» часто поступали жалобы на шум и вибрации, которые исходили от трансформаторной подстанции, построенной полвека назад. Однако сейчас данная проблема была предотвращена.

Сейчас специалисты установили блочную подстанцию с двумя трансформаторами и проложили новые кабельные линии.

Напомним, что 2 октября в Новосибирске пройдет плановая проверка систем оповещения