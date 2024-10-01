В Новосибирске заметили кошку, которая висит уже три дня

В Новосибирске на улице Новоуральская, 33а, жители уже третий день наблюдают за кошкой, застрявшей в окне на 4 этаже.

Окно было открыто на проветривание. В образовавшейся щели висит животное. Подписчики телеграм-канала «Инцидент Новосибирск» предполагают, что кошка уже может быть мертва.

Напротив дома находится детская площадка. Родители обеспокоены возможным воздействием на детей. В квартире, где застряла кошка, проживает пожилая женщина, у которой, по словам соседей, около семи животных. В квартире наблюдается антисанитария. Соседи сообщают, что женщина не общается с ними и не открывает дверь уже несколько дней.

Жители обращались за помощью в МЧС, полицию и службу спасения домашних животных. Однако специалисты отказались помогать. В полиции сообщили, что нужно дождаться появления трупного запаха.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске из-за столба убийцы массово гибнут белки, коты и птицы.