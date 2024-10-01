В Новосибирской области живет 12,4 тысячи человек, которым 90 лет

Стало известно, сколько долгожителей проживает в Новосибирской области.

По данным Новосибирскстата, в декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая установила 1 октября как Международный день пожилых людей. Этот день отмечается с целью привлечь внимание мировой общественности к проблемам и потребностям людей старшего возраста, вопросам демографического старения, а также возможности повышения качества жизни пожилых людей.

В связи с чем, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, к пожилым людям относятся пенсионеры в возрасте 60 лет и старше, а к долгожителями — граждане, возраст которых превышает 90 лет.

Отмечается, что в Новосибирской области на сегодняшний день число долгожителей в возрасте 90 лет и старше составляет 12,4 тысяч человек, из них 396 человек (97 мужчина и 299 женщин) уже достигли возраста 100 и более лет.

Напомним, что Новосибирский зоопарк станет бесплатным для пенсионеров и инвалидов