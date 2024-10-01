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общество

Вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев покинул ЛДПР

Фото: горсовет Новосибирска

Вице-спикер новосибирского городского совета Евгений Лебедев вышел из ЛДПР. Об этом пишет издание «Ъ-Сибирь».

Причина решения не была озвучена. Евгений Лебедев был избран в городской совет в 2020 году в качестве кандидата от ЛДПР по одномандатному округу №2.

В феврале 2024 года во фракцию «Единой России» в муниципальном парламенте перешли Инна Ильиных и Анастасия Андронова. Ильиных также была избрана от ЛДПР. Андронова ранее состояла во фракции ЛДПР в законодательном собрании Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске главой департамента строительства мэрии назначен Евгений Улитко.

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Игорь Кириченко
Журналист

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