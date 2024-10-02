«Афганца» Полякова-Дорожкина из Новосибирска показали на Первом канале

История «афганца» Полякова-Дорожкина дошла до федерального канала.

Как сообщает портал «МК в Новосибирске», вчера на Первом канале вышел выпуск телепередачи «Мужское/Женское», куда был приглашен Евгений Поляков, считавший себя «афганцем».

На телешоу также появилась Лилия Дорожкина, дочь Владимира Полякова, который пропал 20 лет назад. Сейчас девушке 25 лет, она проживает в Севастополе. Лилия рассказала журналистам, что, несмотря на долгожданную встречу с отцом, она не почувствовала к нему родственных чувств. По ее словам, произошедшее для него скорее выглядело как «красивая история героизма», нежели как возвращение в семью.

Девушка также объяснила, почему ее мать отказалась общаться с отцом после его неожиданного возвращения. Она вспомнила, что еще в студенческие годы у Полякова были частые проблемы — он постоянно попадал в сложные ситуации. Когда он исчез в очередной раз, её мать приняла решение больше не искать его.

На передаче выступила и гражданская жена Полякова, с которой он прожил около 12 лет. Женщина призналась, что за всё это время даже не догадывалась о его прошлом.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске у дела «афганца» Полякова-Дорожкина появились новые потерпевшие