Более полумиллиона рублей заплатит Новосибирская управляющая компания за травму ребенка

Ребенок получил травму на детской площадке в Новосибирске — УК выплатит полмиллиона рублей.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что на улице Междуреченская, 3 в Новосибирске 10-летний мальчик лазал по игровому оборудованию «Додекаэдр» (многогранник с 12-ю гранями) и резко упал на землю, после чего обследование в больнице показало, что он получил закрытый неосложненный стабильный компрессионный перелом, ушиб мягких тканей.

Делом занялась прокуратура региона и выяснила, что техническое состояние игрового оборудования, установленного на детской площадке, не соответствовало требованиям безопасности.

В результате ведомство обратилось в суд с иском о компенсации морального и материального вреда пострадавшему. Судья удовлетворил иск и с управляющей компании было взыскано 556 тысяч рублей, а также штраф в размере 272 тысяч рублей.

Напомним, что прокуратура требует признать концессию на строительство школ в Новосибирске недействительной