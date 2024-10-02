82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 17:45
пробки
7/10
погода
+11.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 17:45
пробки
7/10
погода
+11.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
сегодня 15:57
общество

Группа мужчин помогала мигрантам незаконно находиться в Новосибирске

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Криминальное трио помогало мигрантам незаконно находиться на территории Новосибирска.

По данным пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, следователи Новосибирска завершили расследование уголовного дела, связанного с незаконной организацией пребывания иностранных граждан на территории России. В числе обвиняемых — трое местных жителей, ранее прибывших из стран Средней Азии.

Известно, что группа занималась поиском мигрантов, нуждающихся в поддельных документах для легализации пребывания в России. Обвиняемые оказывали помощь в получении фиктивных бумаг, выступали в роли принимающей стороны и работодателей для мигрантов.

Сейчас уголовное дело было направлено в Дзержинский районный суд.

Напомним, что мигранты-таксисты бросают машины и улетают на родину из Новосибирска

#мигранты
ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в