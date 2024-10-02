Игрок новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим защитником КХЛ по итогам сентября

Лучшим защитником в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по итогам сентября стал игрок хоккейного клуба «Сибирь» Тревор Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Награды в различных номинациях были определены комиссией на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, а также аналитической оценки матчей.

В 11 матчах на старте сезона канадский легионер «Сибири» набрал 12 очков, забросив две шайбы и поучаствовав в ещё 10 взятиях ворот. На счету Мёрфи 31 бросок, один силовой приём, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.

Мёрфи стал первым защитником «Сибири», признанным лучшим по итогам месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккеист Кожевников прокомментировал игру новосибирской ХК «Сибирь».