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спорт

Игрок новосибирской «Сибири» Тревор Мёрфи признан лучшим защитником КХЛ по итогам сентября

Фото: ХК «Сибирь»

Лучшим защитником в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) по итогам сентября стал игрок хоккейного клуба «Сибирь» Тревор Мёрфи. Об этом сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Награды в различных номинациях были определены комиссией на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, а также аналитической оценки матчей.

В 11 матчах на старте сезона канадский легионер «Сибири» набрал 12 очков, забросив две шайбы и поучаствовав в ещё 10 взятиях ворот. На счету Мёрфи 31 бросок, один силовой приём, девять блокированных бросков и два отбора шайбы.

Мёрфи стал первым защитником «Сибири», признанным лучшим по итогам месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что хоккеист Кожевников прокомментировал игру новосибирской ХК «Сибирь».

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Игорь Кириченко
Журналист

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