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общество

Новосибирский космонавт Анна Кикина поучаствовала в научном эксперименте

Фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

Над Анной Кикиной поставили научный эксперимент.

Новосибирский космонавт Анна Кикина приняла участие в научном эксперименте медиков для подготовки полета в космос. Об этом рассказали в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина.

Для проведения исследования специалисты собирают данные о микроциркуляции крови и окислительного метаболизма тканей в момент, когда организм переживает сильные нагрузки, так как они могут привести к сердечно-сосудистым расстройствам.

Напомним, что Анна Кикина полетит в космос в 2026 году, поэтому сейчас подобная медицинская практика ей необходима.

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Валерия Митрохина
Журналист

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