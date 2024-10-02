Обвиняемые по делу в теракте в "Крокусе" дают друг на друга изобличающие показания

Изобличающие показания друг на другу стали давать задержанные по делу в теракте в "Крокусе".

Как сообщает РИА Новости, фигуранты по делу о теракте, который произошел в концертном зале подмосковья "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года, дают изобличающие друг на друга показания. Об этом следует из судебных материалов.

"У следствия имеются достаточные основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, с учетом тяжести обвинения, могут координировать свои действия с соучастниками преступления, угрожать свидетелям и иным соучастникам преступления, которые дали в отношении них изобличающие показания", — поясняют в документе.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 22 марта 2024 года в России произошло страшное событие — теракт в Crocus City Hall, который унес жизни 144 человек и ранил более 500. Эти события стали настоящим шоком для всей страны. В настоящее время все пострадавшие выписаны из больниц, а четыре террориста исполнителя, один из которых жил в Новосибирске, остаются в СИЗО.