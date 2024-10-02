Под Новосибирском ищут водителя, который сбил велосипедиста и бросил его умирать

Пострадавший скончался через несколько часов в больнице.

Сотрудники ГАИ Новосибирской области разыскивают неизвестного водителя, который 1 октября в Искитимском районе сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел около 19:30 на дороге Верх-Каюн — Михайловка. Пострадавший, мужчина 1961 года рождения, был доставлен в больницу. Однако скончался через несколько часов.

Правоохранители обращаются к свидетелям происшествия с просьбой сообщить информацию по телефону полиции 2-40-08 или 102.

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