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общество

С квартиры бывшего зампрокурора Новосибирской области Трубина сняли арест

Фото: Новосибирский областной суд

Силовики задержали экс-заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина 16 февраля 2022 года.

В среду, 2 октября, Новосибирский областной суд частично удовлетворил апелляционную жалобу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина.

Суд снял арест с его омской квартиры и отменил конфискацию средств. Однако арест на сумму в 820 169 рублей на банковском счете останется до исполнения приговора в части штрафа. Турбин по-прежнему должен провести 4 года в колонии и выплатить штраф в размере 15 279 144 рублей.

Ранее Центральный районный суд Новосибирска признал Турбина виновным в получении взятки в особо крупном размере.

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Игорь Кириченко
Журналист

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