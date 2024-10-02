Стал известен точный прогноз погоды на полгода в Новосибирске

Гидрометцентр представил точный прогноз погоды на ближайшие полгода в НСО.

По данным гидрометцентра России, в октябре 2024 года в Новосибирской области ожидается наиболее высокая температура, чем обычно, при среднемесячном значении +3,7 градуса.

Также стало известно, что в первый месяц зимы средняя месячная температура будет выше нормы в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов.

И весной следующего года ожидается более высокая температура, в то время как обычно в марте столбики термометров показывают -5,4 градуса.

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