82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 10:21
пробки
4/10
погода
+7.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 10:21
пробки
4/10
погода
+7.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
сегодня 09:54
общество

Стало известно, чем опасны поцелуи осенью в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Лор-врач Лариса Гончарова рассказала об опасности осенних поцелуев.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на лор-врача «Клиники Эксперт» Ларису Гончарову, в осенний период очень часто падает иммунитет, соответственно, люди начинают заболевать, поэтому в такие периоды врачи рекомендуют повременить с романтическими приступами и постараться не целоваться даже с самыми любимыми людьми.

«Такой невинный момент, как поцелуй, кажется безопасным, но это не так, – комментирует лор-врач. – Даже если у человека нет признаков простудного заболевания, при поцелуе он может передать вам вирус простого герпеса I и II типа (генитальный – прим. Ред.)», — рассказала специалист.

Врач также уточнила, что существует так называемая болезнь поцелуев — инфекционный мононуклеоз.

«Более прозаичное название болезни поцелуев – инфекционный мононуклеоз, вызывает ее вирус Эпштейна – Барра и и цитомегаловирус, дальние родственники вируса простого герпеса I и II вида. Болезнь поцелуев проявляет себя повышением температуры, воспалением лимфоузлов и увеличением небных миндалин», — добавила Лариса Гончарова.

Напомним, что новосибирский врач Поздняков рассказал, что грипп в отличие от ОРВИ начинается резко

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в