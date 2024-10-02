Стало известно, чем опасны поцелуи осенью в Новосибирске

Лор-врач Лариса Гончарова рассказала об опасности осенних поцелуев.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на лор-врача «Клиники Эксперт» Ларису Гончарову, в осенний период очень часто падает иммунитет, соответственно, люди начинают заболевать, поэтому в такие периоды врачи рекомендуют повременить с романтическими приступами и постараться не целоваться даже с самыми любимыми людьми.

«Такой невинный момент, как поцелуй, кажется безопасным, но это не так, – комментирует лор-врач. – Даже если у человека нет признаков простудного заболевания, при поцелуе он может передать вам вирус простого герпеса I и II типа (генитальный – прим. Ред.)», — рассказала специалист.

Врач также уточнила, что существует так называемая болезнь поцелуев — инфекционный мононуклеоз.

«Более прозаичное название болезни поцелуев – инфекционный мононуклеоз, вызывает ее вирус Эпштейна – Барра и и цитомегаловирус, дальние родственники вируса простого герпеса I и II вида. Болезнь поцелуев проявляет себя повышением температуры, воспалением лимфоузлов и увеличением небных миндалин», — добавила Лариса Гончарова.

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