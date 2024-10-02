В мае следующего года в Новосибирске хотят завершить испытания самолета SSJ New

Сотрудники института уже успешно провели тесты основных случаев нагружения крыла.

В мае 2025 года в Новосибирске завершатся испытания пассажирского самолета SSJ New. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора СибНИА Дмитрия Смирнова.

По его словам, уже успешно протестированы основные нагрузки на крыло, а сейчас продолжаются испытания оперения и фюзеляжа. Самолет поступил для испытаний в Новосибирск с заводов в Комсомольске-на-Амуре и Новосибирске.

SSJ New разработан с заменой импортных компонентов на отечественные, проект инициирован Минпромторгом РФ в ответ на западные санкции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области планируется строительство производственно-логистического комплекса «Мочище».