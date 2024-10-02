В Новосибирске и области выросло количество импортных овощей и фруктов

С января по сентябрь в регион ввезли 122 749 тонн плодовоовощной продукции.

В Новосибирской области за девять месяцев 2024 года зафиксирован рост импорта фруктов и овощей на 34%.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, с января по сентябрь в регион ввезли 122 749 тонн плодовоовощной продукции.

Основным поставщиком остается Узбекистан, на долю которого приходится 87% (107 135 тонн) всех поступивших на новосибирские склады товаров. Поставки из Узбекистана в текущем году увеличились на 24%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске назвали самые популярные рецепты блюд.