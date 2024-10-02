82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 17:45
пробки
7/10
погода
+11.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
82.99% -1.1
сегодня
02 октября, 17:45
пробки
7/10
погода
+11.7°C
курсы валют
usd 93.35 | eur 103.6
сегодня 16:40
общество

В Новосибирске изъяли почти три тонны картофеля у незаконных торговцев

Фото: мэрия Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска из точки незаконной торговли изъяли 2,9 тонны картофеля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Факт нелегальной продажи овощей был выявлен специалистами управления потребительского рынка городской администрации в ходе рейда на улице Большой. У здания №369 к.1 были обнаружены деревянные палеты с мешками картофеля.

После пресечения незаконной торговли на предпринимателей-нелегалов составили административные протоколы за торговлю в неустановленных местах и за нарушение порядка размещения временных объектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что группа мужчин помогала мигрантам незаконно находиться в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в