В Новосибирске изъяли почти три тонны картофеля у незаконных торговцев

В Ленинском районе Новосибирска из точки незаконной торговли изъяли 2,9 тонны картофеля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Факт нелегальной продажи овощей был выявлен специалистами управления потребительского рынка городской администрации в ходе рейда на улице Большой. У здания №369 к.1 были обнаружены деревянные палеты с мешками картофеля.

После пресечения незаконной торговли на предпринимателей-нелегалов составили административные протоколы за торговлю в неустановленных местах и за нарушение порядка размещения временных объектов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что группа мужчин помогала мигрантам незаконно находиться в Новосибирске.