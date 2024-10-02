В Новосибирске НИИТО изменил профиль и формат работы двух отделений

Об изменении НИИТО сообщили в Новосибирске.

В пресс-службе НИИТО им. Я. Л. Цивьяна Минздрава России Новосибирской области сообщили, что учреждение меняет структуру и формат работы травматолого-ортопедического №1 и нейрохирургического №1 отделений.

В травматолого-ортопедическом отделении №1 произойдут следующие изменения: отделение будет специализироваться на сложных хирургических операциях по лечению травм и деформаций опорно-двигательного аппарата, а также хирургии таза и ортопедических заболеваний. Основное направление — лечение тяжелых повреждений периферического скелета и их последствий.

Возглавлять отделение будет врач-травматолог высшей категории, кандидат медицинских наук Михаил Гуражев.

В нейрохирургическом отделении №1 планируется проведение широкого спектра операций, связанных с новообразованиями, травмами позвоночника и спинного мозга, а также реконструктивных операций при дефектах черепа.

Руководителем отделения станет врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Шамиль Ахметьянов.

Напомним, что новосибирский врач Поздняков рассказал, что грипп в отличие от ОРВИ начинается резко