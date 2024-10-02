В Новосибирске планируют заменить деревья черемухи на улице Урицкого

На улице Урицкого в Новосибирске заменят деревья черемухи.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что сотрудники Института комплексного развития проводят реконструкцию аллеи черемухи Маака, высаженной в 70-ые годы на улице Урицкого.

По результатам дендрологического исследования аллеи выяснилось, что 87% взрослых деревьев имеют сильные повреждения корней и крон, из-за чего могут стать опасны для окружающей среды.

По этой причине сейчас был разработан проект реконструкции зеленых насаждений, согласно которому улицу Урицкого украсят 158 крупномерных саженцев черемухи Маака и 775 саженцев рябинника рябинолистного.

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