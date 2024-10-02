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общество

В Новосибирске запустят 20 новых трамваев с обогревом

Фото: Правительство Новосибирской области

При поддержке правительства Новосибирской области будет запущено 20 трамваев с обогревом.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в столице Сибири презентовали обновленные трамвайные вагоны, которые модернизировали благодаря финансированию из регионального бюджета.

По словам начальника управления организации пассажирских перевозок Минтранса Новосибирской области Натальи Филипенко, обновление трамваев произошло еще в 2017 году. В результате за все время было поставлено 52 вагона.

"В 2024 году ожидается 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО "БКМ Сибирь"", — уточнила она.

Напомним, что в Новосибирске мэрия решила оставить маршрутку №35 до Академгородка

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Валерия Митрохина
Журналист

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