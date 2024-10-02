В Новосибирске произошел скандал между таксисткой и пассажиркой из-за платного ожидания

Утром 2 октября в Академгородке водитель такси и её пассажирка не поделили оплату за ожидание.

37-летняя женщина-водитель, работающая в такси уже пять лет, рассказала, что приняла заявку в 7:40. Она включила платное ожидание, когда пассажирка не вышла на остановку в течение двух минут. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Пассажирка, увидев уведомление в приложении, возмутилась необходимостью платить пять рублей за ожидание, на что водитель пояснила, что это правило работы программы. В результате словесной перепалки таксистка отказалась от заказа. Пассажирка начала угрожать ей, заявив, что напишет жалобу.

По предварительным данным, она работает педагогом в одной из школ Академгородка и часто пользуется такси.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали таксиста-мигранта, который удерживал девушку в машине.