В Новосибирске рассказали, каких учителей не хватает

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова сообщила, что среди самых востребованных специальностей сегодня – учителя русского языка и математики.

Она отметила также нехватку преподавателей начальных классов и иностранного языка. Об этом пишет ТАСС.

С увеличением числа школьников в регионе растет и потребность в педагогах. 1 сентября в областном центре за парты село на пять тысяч учеников больше, чем в прошлом году. По состоянию на 1 октября в Новосибирске не хватает около 800 учителей. Глава департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев отметил, что эта цифра изменяется в зависимости от миграционных процессов в регионе и стране в целом.

Средний возраст учителей в Новосибирске составляет 47 лет, что ниже показателя пятилетней давности, когда он превышал 50 лет. В регионе надеются на дальнейшее омоложение педагогических кадров. Средние заработные платы учителей также увеличились и составляют 60 и более тысяч рублей.