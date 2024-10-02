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общество

В Новосибирской области назвали средний возраст учителя в регионе

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске и области продолжаются приготовления к празднованию Дня учителя.

Представители мэрии сообщают о тенденции к омоложению педагогического состава в регионе. Об этом пишет ТАСС.

Глава департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев отметил, что за последние 5-6 лет средний возраст учителей снизился на 3-4 года и сейчас составляет 47 лет. В 2023 году этот показатель составлял 49 лет, а шесть лет назад – 53 года.

Для привлечения талантливых педагогов в школы предлагаются перспективы карьерного роста и конкурентоспособная заработная плата. По последним данным, средняя зарплата учителя в Новосибирске превышает 60 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что день знаний для отельеров Сибири прошел на курорте «Манжерок».

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Игорь Кириченко
Журналист

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