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общество

В Новосибирске суд избрал меру пресечения для директора АО «НПО Луч» Белендиру

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Ленинский районный суд Новосибирска 2 октября избрал меру пресечения в отношении Василия Белендира, директора по режиму и кадрам филиала АО «НПО Луч», обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, с января 2023 года по сентябрь 2024 года он через посредника получил взятку за заключение договора подряда в рамках госконтракта по оборонному заказу и аренды помещений.

Общая сумма коммерческого подкупа составила 2 440 000 рублей. Суд постановил заключить Белендира под стражу до 30 ноября 2024 года.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изъяли почти три тонны картофеля у незаконных торговцев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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