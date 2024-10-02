В Новосибирске сутки ищут пропавшего 11-летнего мальчика

Несовершеннолетнего мальчика ищут в Новосибирске.

В группе “ЛизаАлерт” соцсети ВКонтакте сообщили о пропаже 11-летнего Ивана Бондаренко. Последний раз мальчика видели 1 октября 2024 года в Кировском районе Новосибирска.

Приметы пропавшего: 150 сантиметров, телосложение плотное, волосы русые, глаза карие. В день пропажи был одет в темно-зеленую кофту под камуфляж, черные штаны и темные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

Напомним, что в Новосибирске уже два месяца ищут 13-летнего мальчика