В Новосибирске священник Поликарпов назвал мощные молитвы за пропавших на СВО

По словам священника Дмитрия Поликарпова, существуют несколько молитв за бойцов. Они применимы для тех, кто находится на передовой, а также для пропавших без вести.

Как пояснил отец Дмитрий в интервью Сиб.фм, еще в 2022 году Церковь утвердила молитвы о тех, кто находится в зоне боевых действий. Это относится к войнам на передовой, раненым, пленным, пропавшим без вести в зоне СВО или других операциях.

Самая праведная – молитва ко Пресвятой Богородице о войнах, говорит священник.

«Пресвятая Богородица, наша Заступница! Спаси от бед война [имя человека], на поле брони сущих. Укрепи его дух, утверди в заповедиях Сына Твоего. Дай мужества во бранях. Аминь», — нужно произносить молитву, говорит Дмитрий Поликарпов.

Еще одна молитва Пресвятой Богородице звучит так:

«О, Всесвятая Владычице Богородице, Взыскание погибших, странных Питательнице и заблуждших Путеводительнице! Воина [имя человека], о немже не имамы извещения покрый честным Твоим омофором, сохрани от всех напастей вражиих, избави пленения и лютыя смерти, от отчаяния огради, да с благодарением и любовию воспевает Твое теплое заступление. Аминь».

По его словам, Господу за военного необходимо молиться так:

«Господи, Иисусе Христе Боже наш. Исцели воина Твоего [имя человека], на поле брани ранами уязвленнаго, утеши его надеждою на Тя и верою Православною укрепи. Услыши, Господи Человеколюбче, воздыхания сродник его. Аминь».

Произносить эти молитвы должны матери и жены, отметил Дмитрий Поликарпов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске беременной студентке отказали в службе по контракту на СВО.